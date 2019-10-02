Изъятый в московском ТЦ крокодил Дима может переехать в Ульяновский зоопарк

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крокодила Диму, изъятого в торговом центре на Алтуфьевском шоссе в Москве, хотят передать в Ульяновский зоопарк, сейчас с учреждением ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Ведутся переговоры с Ульяновским зоопарком о передаче крокодила Димы, которого изъяли в 2019 году в торговом центре на Алтуфьевском шоссе в контактном зоопарке "Лесное посольство", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе департамента добавили, что сейчас ищут зоопарки для льва Бонифация, который был изъят в контактном зоопарке на Арбате в 2015 году, и львицы Симы, которую полиция изъяла во время незаконной фотосессии.