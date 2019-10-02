Космонавты МКС выйдут на связь с читателями МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, 4 октября, космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов ответят на вопросы читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – РИА Новости и Sputnik – во время сеанса видеосвязи с Международной космической станцией. Видеомост состоится 4 октября в 11.00 в пресс-центре медиагруппы в Москве на Зубовском бульваре, 4. Его трансляцию можно будет посмотреть на В годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, 4 октября, космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов ответят на вопросы читателей флагманских ресурсов МИА "Россия сегодня" – РИА Новости и Sputnik – во время сеанса видеосвязи с Международной космической станцией. Видеомост состоится 4 октября в 11.00 в пресс-центре медиагруппы в Москве на Зубовском бульваре, 4. Его трансляцию можно будет посмотреть на ria.ru и на странице аккаунта РИА Новости в социальной сети " ВКонтакте ".

В пресс-конференции примут участие также молодые космонавты, уже прошедшие отбор в отряд космонавтов в прошлые годы. Они расскажут об участии в программе отбора и дадут напутствия новичкам.

Читатели РИА Новости и Sputnik прислали на МКС более 400 вопросов, из которых космонавты ответят на наиболее интересные. К примеру, Екатерину Мясникову интересует, можно ли брать свои личные вещи (книги, фото, письма) с собой в космос. Дамир Гарифуллин задал вопрос о том, как космонавты проводят свободное время и есть ли оно у них вообще, а Либадо Монрой Ортега интересуется, сколько времени требуется, чтобы привыкнуть к микрогравитации.

В этот знаменательный день агентство "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" запускает спецпроект на флагманском ресурсе ria.ru в поддержку отбора в отряд космонавтов. В спецпроекте на ria.ru/vkosmos/ будет все о новом наборе в отряд космонавтов, а также самом важном и интересном о космосе - свежие космические новости, информация от Роскосмоса и с космодрома "Восточный", а также возможность проверить, может ли пользователь попасть в отряд космонавтов.