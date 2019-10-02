Эмма Коррин впервые появилась в образе молодой Дианы на съемках "Короны"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Сети появились первые кадры британской актрисы Эммы Коррин в образе молодой принцессы Дианы со съемок четвертого сезона сериала "Корона", . В Сети появились первые кадры британской актрисы Эммы Коррин в образе молодой принцессы Дианы со съемок четвертого сезона сериала "Корона", сообщает Daily Mail.

Incredible casting on #TheCrown season 4 here... @JoshOConnor15 and Emma Corrin as Prince Charles and Princess Diana in 1983 https://t.co/0Lnyv0qB0v — Rebecca Lewis 🦋 (@bexlewis361) 2 октября 2019 г.

Актрису вместе с партнером по сериалу Джошем О'Коннором (принц Чарльз) заметили в испанском городе Альмерия, где сейчас снимают эпизод, в котором королевская пара совершает визит в Австралию в 1983 году.

Тогда же вместе с Чарльзом и Дианой впервые поехал маленький принц Уильям, которому было девять месяцев.

Джош О'Коннор был одет в костюм сафари, а Эмма Коррин в белоснежное платье, как когда-то принцесса Уэльская.

Это первый раз, когда фанаты увидели актрису в образе молодой Дианы, после того, как шоураннеры утвердили ее на роль в апреле этого года.

© AP Photo / Dave Caulkin Принц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию. 20 марта 1983 1 из 2 Принц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию. 20 марта 1983 © AP Photo / Dave Caulkin © AP Photo / Dave Caulkin Принц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии 2 из 2 Принц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии © AP Photo / Dave Caulkin 1 из 2 Принц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию. 20 марта 1983 © AP Photo / Dave Caulkin 2 из 2 Принц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии © AP Photo / Dave Caulkin

Джош уже работал в сериале Netflix, начиная с третьего сезона, который появится в эфире в ноябре.