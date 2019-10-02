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РИА Новости
Культура

Эмма Коррин впервые появилась в образе молодой Дианы на съемках "Короны"

15:47 02.10.2019
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© AP Photo/Dave Caulkin, AFP/Getty Images/Rich FuryПринцесса Диана и актриса Эмма Коррин
Принцесса Диана и актриса Эмма Коррин
© AP Photo/Dave Caulkin, AFP/Getty Images/Rich Fury
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Сети появились первые кадры британской актрисы Эммы Коррин в образе молодой принцессы Дианы со съемок четвертого сезона сериала "Корона", сообщает Daily Mail.
Актрису вместе с партнером по сериалу Джошем О'Коннором (принц Чарльз) заметили в испанском городе Альмерия, где сейчас снимают эпизод, в котором королевская пара совершает визит в Австралию в 1983 году.
Тогда же вместе с Чарльзом и Дианой впервые поехал маленький принц Уильям, которому было девять месяцев.
Джош О'Коннор был одет в костюм сафари, а Эмма Коррин в белоснежное платье, как когда-то принцесса Уэльская.
Это первый раз, когда фанаты увидели актрису в образе молодой Дианы, после того, как шоураннеры утвердили ее на роль в апреле этого года.
© AP Photo / Dave CaulkinПринц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию. 20 марта 1983
Принц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию
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Принц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию. 20 марта 1983
© AP Photo / Dave Caulkin
© AP Photo / Dave CaulkinПринц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии
Принц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии
2 из 2
Принц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии
© AP Photo / Dave Caulkin
1 из 2
Принц Чарльз и Диана со своим сыном Принцем Уильямом во время визита в Австралию. 20 марта 1983
© AP Photo / Dave Caulkin
2 из 2
Принц Чарльз и Диана во время посещения Айерс-Рок в Австралии
© AP Photo / Dave Caulkin
Джош уже работал в сериале Netflix, начиная с третьего сезона, который появится в эфире в ноябре.
Выход четвертого сезона запланирован на 2020 год.
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