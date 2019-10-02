В Госдуме назвали согласование "формулы Штайнмайера" позитивным сдвигом

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласование "формулы Штайнмайера" можно расценивать как позитивный сдвиг, но только в случае выполнения соглашений, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Это можно расценивать как позитивный сдвиг, но только в случае выполнения соглашений. Если подпись президента под соглашениями окажется незыблемой - я готов буду аплодировать подобным позитивным решениям", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Украина уже демонстрировала свое пренебрежительное отношение к международным соглашениям, касающимся Донбасса. Несколько лет назад официальный Киев просто разорвал и пустил по ветру минские соглашения, которые подписывал в формате "нормандской четверки". Так что игнор Донбасса 2.0 - вполне вероятная ситуация", - добавил парламентарий.

Он также отметил, что, помимо желания президента Владимира Зеленского прекратить военные действия в стране, существует достаточно сильное лобби, которым этот конфликт выгоден.