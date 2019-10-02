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РИА Новости

В Госдуме назвали согласование "формулы Штайнмайера" позитивным сдвигом

13:40 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласование "формулы Штайнмайера" можно расценивать как позитивный сдвиг, но только в случае выполнения соглашений, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Это можно расценивать как позитивный сдвиг, но только в случае выполнения соглашений. Если подпись президента под соглашениями окажется незыблемой - я готов буду аплодировать подобным позитивным решениям", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Украина уже демонстрировала свое пренебрежительное отношение к международным соглашениям, касающимся Донбасса. Несколько лет назад официальный Киев просто разорвал и пустил по ветру минские соглашения, которые подписывал в формате "нормандской четверки". Так что игнор Донбасса 2.0 - вполне вероятная ситуация", - добавил парламентарий.
Он также отметил, что, помимо желания президента Владимира Зеленского прекратить военные действия в стране, существует достаточно сильное лобби, которым этот конфликт выгоден.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРРуслан БальбекФранк-Вальтер ШтайнмайерГосдума РФРоссияВ мире
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