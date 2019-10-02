СК усилит безопасность сотрудников после убийства в Москве

Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Безопасность сотрудников Следственного комитета (СК) России, принимающих граждан, будет усилена после убийства полковника юстиции Владислава Капустина у проходной ведомства в Москве, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Во вторник Капустин организовывал прием граждан у проходной ведомства в Техническом переулке, когда получил смертельное ранение от одного из посетителей. Подозреваемого сразу же задержали. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.

"В связи с гибелью сотрудника СК России при исполнении служебного долга Александр Бастрыкин назначил служебную проверку. Главой ведомства поручено проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений", - сказала Петренко.