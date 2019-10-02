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РИА Новости
Война в Сирии

Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии, заявил Лавров

13:34 02.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
© РИА Новости / Виталий Белоусов
СОЧИ, 2 окт. - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении своего присутствия в Сирии, на это есть согласие легитимных властей арабской республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, мы заинтересованы сохранить свое присутствие в Сирии, это пункт материально-технического обеспечения "Тартус" и авиационная база "Хмеймим". Но во-первых, это сделано с полного согласия абсолютно легитимных властей государства-члена ООН. Во-вторых, это присутствие мы будем использовать ровно в тех целях, в которых я сказал - никаких поползновений навязывать что-то или заставлять кого-либо действовать по нашему рецепту вы не увидите", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и отрядами боевиков различных вооруженных формирований продолжается с марта 2011 года.
30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом. Верхняя палата российского парламента единогласно поддержала обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство"*.
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Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов ИГ* на территории Сирии.
Российская авиационная группировка была в кратчайшие сроки развернута на аэродроме Хмеймим в северо-западной сирийской провинции Латакия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей ЛавровМИД РФСирияРоссияВ мире
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