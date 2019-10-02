Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии, заявил Лавров

"Да, мы заинтересованы сохранить свое присутствие в Сирии, это пункт материально-технического обеспечения "Тартус" и авиационная база "Хмеймим". Но во-первых, это сделано с полного согласия абсолютно легитимных властей государства-члена ООН. Во-вторых, это присутствие мы будем использовать ровно в тех целях, в которых я сказал - никаких поползновений навязывать что-то или заставлять кого-либо действовать по нашему рецепту вы не увидите", - сказал Лавров, выступая на ХVI Ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.