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РИА Новости

В ЕС прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

13:34 02.10.2019
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© Фото : European UnionОфициальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
© Фото : European Union
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Евросоюз считает итоги заседания контактной группы в Минске, в том числе по обсуждению "формулы Штайнмайера" по Донбассу, шагом, который может создать условия для выполнения минских соглашений, заявила РИА Новости в среду представитель внешнеполитической службы ЕС.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.
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"Итоги состоявшихся вчера в Минске обсуждений трехсторонней контактной группы, в том числе по так называемой "формуле Штайнмайера", являются шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами", - заявила Майя Косьянчич.
По ее словам, "это является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".
"ЕС последовательно поддерживает работу "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению минских соглашений", - заявила она, добавив, что ЕС "по-прежнему твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерЕвросоюзВ мире
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