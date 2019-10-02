В ЕС прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Евросоюз считает итоги заседания контактной группы в Минске, в том числе по обсуждению "формулы Штайнмайера" по Донбассу, шагом, который может создать условия для выполнения минских соглашений, заявила РИА Новости в среду представитель внешнеполитической службы ЕС.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.

"Итоги состоявшихся вчера в Минске обсуждений трехсторонней контактной группы, в том числе по так называемой "формуле Штайнмайера", являются шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами", - заявила Майя Косьянчич.

По ее словам, "это является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"ЕС последовательно поддерживает работу "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению минских соглашений", - заявила она, добавив, что ЕС "по-прежнему твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".