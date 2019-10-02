Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T19:51Z
https://ria.ru/20191002/1559353051.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/26/1559352600_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_05ead9d17f6036e5e74db931e20d7952.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

В Москве открылся Всероссийский форум "серебряных" добровольцев

13:32 02.10.2019 (обновлено: 19:51 02.10.2019)
46
© Пресс-служба РоспатриотцентраВ Москве открылся Всероссийский форум "серебряных" добровольцев
В Москве открылся Всероссийский форум серебряных добровольцев
© Пресс-служба Роспатриотцентра
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского форума "серебряных" добровольцев, который объединил 500 волонтеров всех направлений из 85 регионов России. С приветственным словом участникам выступили директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"Я горжусь тем, что в нашей стране есть движение "серебряных" добровольцев. Каждый из вас занимается потрясающим делом, вы являетесь наставниками, формируете здоровый образ жизни, помогаете детям, стараетесь передавать свой опыт тем, кто в нем нуждается. Важно, чтобы волонтерство стало нормой жизни, и люди в предпенсионном возрасте и только выходящие на пенсию понимали, что они самые нужные в этой стране", – сказал Метелев.
В свою очередь Ксения Разуваева отметила, что волонтерское движение сегодня развивается во всех регионах страны семимильными шагами.
"Более 60 субъектов официально развивают "серебряное" добровольчество и включают это в приоритеты развития регионов. Более 30 центров развития "серебряного" волонтерства и центров компетенции создано. Наш ключевой фокус и приоритет – это вы и ваши проекты. В них вы показываете, как благодаря профессиональному и, самое главное, жизненному опыту вы способны решать острые социальные проблемы. И за это вам большое спасибо", – подчеркнула она.
Около 500 серебряных волонтеров посетят форум добровольцев в Москве
25 сентября, 13:22Школа волонтера
Около 500 "серебряных" волонтеров посетят форум добровольцев в Москве
Ключевым событием первого дня форума стал открытый диалог "Добро в каждом из нас". Спикерами выступили певец Владимир Маркин, актеры театра и кино Владимир Стержаков и Юрий Чернов. Они поделились с участниками своим опытом самомотивации и борьбы со сложностями при достижении целей, а также историями из своей жизни.
"Волонтерское движение – это настолько правильно и настолько идет от души! Не по приказу и не по указке, а по одной простой причине – потому что мы все с вами из детства октябрят, пионеров, комсомольцев, где главное было – помогать друг другу! Мы на этом росли и воспитывались, собирали макулатуру, металлолом, ходили по квартирам к ветеранам, и это было нормально. И точно так же сейчас. Мы с вами на правильном пути!", – отметил Владимир Стержаков.
В рамках форума участников ждут образовательная программа и тренинги, которые помогут развить полезные навыки в волонтерстве, творческие встречи, танцы, йога, арт-терапия и многое другое. Также в рамках форума состоится очная защита проектов всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой".
000000
Обсудить 0
Школа волонтераКсения Разуваева (Роспатриотцентр)РоспатриотцентрМоскваРоссия
Рекомендуем
Забор крови у доноров
Около 40 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
РИА
Новости
Вид города Читы с воздуха
В Забайкалье пройдут дни якутской культуры
Снегоуборочные машины во время подготовки к зиме
Подготовку снегоуборочной техники к зиме начали в Подмосковье
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
В Крыму стартует заключительная смена форума "Таврида"
Астронавт ESA Лука Пармитано
Командиром МКС впервые стал итальянец
Осень в Москве
Синоптики пообещали москвичам в четверг потепление до 19 градусов
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам
Сцена из спектакля Три товарища
"Современник" открывает новый сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища"
Международный форум волонтеров-медиков посетят участники из 50 стран мира
Международный форум волонтеров-медиков посетят участники из 50 стран мира
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 2 октября 2019
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет
Императорский портной
Формула стиля: каким должен быть мужской костюм
Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019
В Петербурге прошел Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Лента новостейМолния