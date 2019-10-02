В Москве открылся Всероссийский форум "серебряных" добровольцев

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского форума "серебряных" добровольцев, который объединил 500 волонтеров всех направлений из 85 регионов России. С приветственным словом участникам выступили директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Я горжусь тем, что в нашей стране есть движение "серебряных" добровольцев. Каждый из вас занимается потрясающим делом, вы являетесь наставниками, формируете здоровый образ жизни, помогаете детям, стараетесь передавать свой опыт тем, кто в нем нуждается. Важно, чтобы волонтерство стало нормой жизни, и люди в предпенсионном возрасте и только выходящие на пенсию понимали, что они самые нужные в этой стране", – сказал Метелев.

В свою очередь Ксения Разуваева отметила, что волонтерское движение сегодня развивается во всех регионах страны семимильными шагами.

"Более 60 субъектов официально развивают "серебряное" добровольчество и включают это в приоритеты развития регионов. Более 30 центров развития "серебряного" волонтерства и центров компетенции создано. Наш ключевой фокус и приоритет – это вы и ваши проекты. В них вы показываете, как благодаря профессиональному и, самое главное, жизненному опыту вы способны решать острые социальные проблемы. И за это вам большое спасибо", – подчеркнула она.

Ключевым событием первого дня форума стал открытый диалог "Добро в каждом из нас". Спикерами выступили певец Владимир Маркин, актеры театра и кино Владимир Стержаков и Юрий Чернов. Они поделились с участниками своим опытом самомотивации и борьбы со сложностями при достижении целей, а также историями из своей жизни.

"Волонтерское движение – это настолько правильно и настолько идет от души! Не по приказу и не по указке, а по одной простой причине – потому что мы все с вами из детства октябрят, пионеров, комсомольцев, где главное было – помогать друг другу! Мы на этом росли и воспитывались, собирали макулатуру, металлолом, ходили по квартирам к ветеранам, и это было нормально. И точно так же сейчас. Мы с вами на правильном пути!", – отметил Владимир Стержаков.