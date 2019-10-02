Россия ждет от ООН беспристрастности к работе конституционного комитета САР

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Астанинская тройка - Россия, Иран и Турция - будут препятствовать попыткам мешать работе конституционного комитета Сирии, Москва надеется на беспристрастность ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Впереди очень трудная работа, гораздо более сложная, чем была до сих пор (после формирования конституционного комитета САР - Прим. ред). Теперь уже за одним столом переговоров оппозиционеры, правительство при участии делегации гражданского общества должны будут договариваться о конституционной реформе, а именно, она должна стать фундаментом предстоящих выборов (в Сирии - Прим. ред.)", - сказал Лавров на ХVI ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.