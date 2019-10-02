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РИА Новости
Война в Сирии

Россия ждет от ООН беспристрастности к работе конституционного комитета САР

13:31 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Астанинская тройка - Россия, Иран и Турция - будут препятствовать попыткам мешать работе конституционного комитета Сирии, Москва надеется на беспристрастность ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Впереди очень трудная работа, гораздо более сложная, чем была до сих пор (после формирования конституционного комитета САР - Прим. ред). Теперь уже за одним столом переговоров оппозиционеры, правительство при участии делегации гражданского общества должны будут договариваться о конституционной реформе, а именно, она должна стать фундаментом предстоящих выборов (в Сирии - Прим. ред.)", - сказал Лавров на ХVI ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.
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"Вот здесь тот самый случай, когда все карты будут на столе, и надеюсь, что ООН будет беспристрастно содействовать этому процессу. Астанинская тройка тоже не останется в стороне, мы будем делать все, чтобы сами сирийцы договаривались без какого-либо вмешательства извне", - добавил он.
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Война в СирииСергей ЛавровВалдайСирияООН
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