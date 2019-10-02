СМИ: предполагаемый убийца кондуктора мог напасть еще на одну женщину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке, в тот же вечер напал еще на одну женщину. Об этом сообщает Vlad News со ссылкой на источник.
По информации собеседника портала, после первого нападения мужчина отправился в трамвайное депо и разбил окно в помещении, где находилась женщина-охранник. Она не стала нажимать на тревожную кнопку, а вышла на улицу, где преступник ударил ее. Сотруднице депо пришлось обратиться в больницу.
Также источник Vlad News не исключает, что этот мужчина может быть причастен еще к одному инциденту. На прошлой неделе на водителя городского трамвая напали с шилом.
Накануне во Владивостоке пассажир трамвая на конечной остановке несколько раз ударил кондуктора металлическим прутом по голове, 54-летняя женщина скончалась. Задержать злоумышленника помогла служебная собака. Нападавшим оказался 39-летний местный житель.