СМИ: предполагаемый убийца кондуктора мог напасть еще на одну женщину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке, в тот же вечер напал еще на одну женщину. Об этом сообщает Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке, в тот же вечер напал еще на одну женщину. Об этом сообщает Vlad News со ссылкой на источник.

По информации собеседника портала, после первого нападения мужчина отправился в трамвайное депо и разбил окно в помещении, где находилась женщина-охранник. Она не стала нажимать на тревожную кнопку, а вышла на улицу, где преступник ударил ее. Сотруднице депо пришлось обратиться в больницу.

Также источник Vlad News не исключает, что этот мужчина может быть причастен еще к одному инциденту. На прошлой неделе на водителя городского трамвая напали с шилом.