Facebook разблокировал страницу Поклонской

В начале сентября страница депутата была заблокирована за публикацию, посвященную памяти погибшего год назад главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Вчера меня разблокировали", – сказала Поклонская на Media Talk телеканала RT, отметив, что её страница была заблокирована с формулировкой "за нарушение стандартов сообщества".

Взрыв в ресторане "Сепар" в центре Донецка, унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа 2018 года около 17.00 мск. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ожоги, и лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова, которая также получила травмы. При взрыве погиб и один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.