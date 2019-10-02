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РИА Новости

Facebook разблокировал страницу Поклонской

13:28 02.10.2019 (обновлено: 14:59 02.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK. 2 октября 2019
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK. 2 октября 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK. 2 октября 2019
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что Facebook разблокировал её страницу в соцсети.
В начале сентября страница депутата была заблокирована за публикацию, посвященную памяти погибшего год назад главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
"Вчера меня разблокировали", – сказала Поклонская на Media Talk телеканала RT, отметив, что её страница была заблокирована с формулировкой "за нарушение стандартов сообщества".
"Якобы я распространяла информацию экстремистской направленности, пропагандировала жестокость, насилие и разврат", - добавила депутат.
Взрыв в ресторане "Сепар" в центре Донецка, унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа 2018 года около 17.00 мск. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ожоги, и лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова, которая также получила травмы. При взрыве погиб и один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.
Офис Союза журналистов России
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телеканал RTАлександр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияFacebook, Inc.Общество
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