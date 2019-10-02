Энергетика останется основой любого развития, заявил Песков

"Идут рассуждения, которые очень активно описывают журналисты, относительно того, что будет дальше с энергетикой, останется ли ТЭК, традиционная энергетика там, где она есть сейчас, или она приобретёт какие-то новые формы с учетом развития новых и новейших технологий. Но если говорить очень просто, вы знаете, что в основе искусственного интеллекта или нейронных сетей - та же самая розетка. Без той же самой розетки ни один искусственный интеллект не работает. И чтобы системы энергосбережения работали, все равно нужно сгенерировать энергию и туда загрузить, чтобы сберегать эту энергию", - отметил представитель Кремля.