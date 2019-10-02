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РИА Новости

Энергетика останется основой любого развития, заявил Песков

13:24 02.10.2019 (обновлено: 14:29 02.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония награждения премии МЕДИАТЭК 2019 в рамках третьего международного форума "Российская энергетическая неделя - 2019". 2 октября 2019
Церемония награждения премии МЕДИАТЭК 2019 в рамках третьего международного форума Российская энергетическая неделя - 2019. 2 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Церемония награждения премии МЕДИАТЭК 2019 в рамках третьего международного форума "Российская энергетическая неделя - 2019". 2 октября 2019
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Энергетика на многие десятилетия и столетия останется основой любого развития, эта сфера по-прежнему правит народным хозяйством страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я рад вас всех приветствовать ... Обилие участников этого конкурса говорит о том, что наша энергетика - эта огромная системообразующая отрасль нашей экономики - по-прежнему правит миром и правит народным хозяйством нашей страны", - сказал Песков в ходе церемонии награждения победителей премии "МедиаТЭК".
Он отметил, что все в мире сейчас находится в процессе трансформации - и международные энергорынки, и сама энергетика как отрасль.
"Идут рассуждения, которые очень активно описывают журналисты, относительно того, что будет дальше с энергетикой, останется ли ТЭК, традиционная энергетика там, где она есть сейчас, или она приобретёт какие-то новые формы с учетом развития новых и новейших технологий. Но если говорить очень просто, вы знаете, что в основе искусственного интеллекта или нейронных сетей - та же самая розетка. Без той же самой розетки ни один искусственный интеллект не работает. И чтобы системы энергосбережения работали, все равно нужно сгенерировать энергию и туда загрузить, чтобы сберегать эту энергию", - отметил представитель Кремля.
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"Поэтому энергетика ещё на многие-многие десятилетия и столетия, наверное, будет всё-таки основой всего, основой любого развития", - добавил Песков.
Премия "МедиаТЭК" в этом году вручается в пятый раз. Церемония награждения победителей всероссийской премии "МедиаТЭК-2019" состоялась в среду в рамках "Российской энергетической недели". Международный форум РЭН-2019 проходит в эти дни в центральном выставочном зале "Манеж".
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МанежДмитрий ПесковМоскваРоссияЭкономика
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