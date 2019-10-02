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РИА Новости

В Центробанке выяснили, сколько процентов россиян доверяют страховщикам

13:21 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лишь 26,3% россиян пока доверяют страховым компаниям, для повышения этого уровня отрасли надо предлагать понятные продукты, покупка которых приносила бы гражданам уверенность и спокойствие, заявил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов.
"Мы проводили замеры не так давно. По последним замерам, уровень доверия у взрослого населения к страховой отрасли - тех, кто доверяет в целом или в основном доверяет страховым компаниям - составляет 26,3%. Это крайне низкий показатель, по банкам он составляет 88%", - сказал Козлов на конференции "Будущее страхового рынка".
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По его словам, у страховщиков есть огромный потенциал для завоевания доверия, и в первую очередь у клиентов должно быть понимание, что собой представляют продукты. "Не должно быть, чтобы клиенты думали, что страхование - это сложно", - отметил представитель ЦБ.
Он добавил, что только стандартами проблему доверия к страховой отрасли не решить: "Обязательно должны быть сфокусированность самих страховых организаций на своих клиентах, клиентоориентированность".
"Вторая важная история - это потребительская ценность страхового продукта. Причем продуктом в данном случае является не страховка, а продуктом является уверенность, спокойствие - эмоциональные качества, которые сопряжены со страхованием и страховыми продуктами. Приобретение этих продуктов должно приносить клиентам удовлетворенность", - продолжил замглавы службы.
Удовлетворенность клиента приведет к росту доверия к отрасли, считает он. "А рост доверия приведет к дальнейшему росту продаж, увеличению доходности", - подытожил Козлов.
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