Наказание за жестокое обращение с животными могут сделать административным

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения, сообщил в среду председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Сегодня фактически законодательство, которое позволяет наказать людей, которые жестоко обращаются с животными, является уголовным. Это рождает неэффективность системы. Уголовные дела заводятся неохотно, следователи этим заниматься не хотят. Может, и хотят, но не умеют. Не знают многих их особенностей", - сказал он на конференции по кинологии в Москве.

"Мы бы хотели, чтобы в КоАП были нормы, связанные с жестоким обращением с животными, там, где это не привело к гибели или серьезным увечьям", - добавил Бурматов.