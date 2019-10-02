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РИА Новости

Наказание за жестокое обращение с животными могут сделать административным

13:18 02.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения, сообщил в среду председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Сегодня фактически законодательство, которое позволяет наказать людей, которые жестоко обращаются с животными, является уголовным. Это рождает неэффективность системы. Уголовные дела заводятся неохотно, следователи этим заниматься не хотят. Может, и хотят, но не умеют. Не знают многих их особенностей", - сказал он на конференции по кинологии в Москве.
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"Мы бы хотели, чтобы в КоАП были нормы, связанные с жестоким обращением с животными, там, где это не привело к гибели или серьезным увечьям", - добавил Бурматов.
По словам председателя комитета, в КоАП могут внести нормы, связанные с оставлением питомца, натравливанием, нарушениями требований выгула и содержания.
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Госдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
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