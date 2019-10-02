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РИА Новости
Школа волонтера

Международный форум волонтеров-медиков посетят участники из 50 стран мира

13:09 02.10.2019
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© Пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"Международный форум волонтеров-медиков посетят участники из 50 стран мира
Международный форум волонтеров-медиков посетят участники из 50 стран мира
© Пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Международный форум волонтеров-медиков (International Forum of Medical Volunteers), который будет проходить с 28 октября по 1 ноября 2019 года в российском городе Иваново, приедут участники со всех регионов РФ и более чем из 50 зарубежных стран, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Ожидаются делегаты из Бразилии, Франции, Венгрии, Испании, США, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, ЮАР, Албании. Это студенты-медики, волонтеры, члены общественных организаций и молодые врачи.
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На МФВМ будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Волонтеры-медики также представят гостям форума интерактивную карту всероссийского проекта "#ДоброВСело". В режиме онлайн на ней отмечаются ФАПы, где побывали и оказали помощь добровольцы.
В качестве экспертов на МФВМ приглашены представители ВОЗ, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS, Минздрава России, зарубежных медицинских университетов, заслуженные врачи.
В дни проведения форума в Иваново откроется целый ряд экспозиций. На стендах будут представлены все направления медицинского добровольчества – от помощи в больницах до популяризации ЗОЖ, портреты российских волонтеров-медиков – от самых юных до "серебряных" добровольцев.
МФВМ проводится впервые по инициативе российских добровольцев. Организаторами форума выступают ВОД "Волонтеры-медики", Минздрав России, Росмолодежь, правительство Ивановской области.
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Школа волонтераМедицинское волонтерство - Школа волонтераВолонтерыИваново
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