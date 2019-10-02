Международный форум волонтеров-медиков посетят участники из 50 стран мира

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Международный форум волонтеров-медиков (International Forum of Medical Volunteers), который будет проходить с 28 октября по 1 ноября 2019 года в российском городе Иваново, приедут участники со всех регионов РФ и более чем из 50 зарубежных стран, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Ожидаются делегаты из Бразилии, Франции, Венгрии, Испании, США, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, ЮАР, Албании. Это студенты-медики, волонтеры, члены общественных организаций и молодые врачи.