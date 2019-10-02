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РИА Новости
Новое оружие России

С-400 провели стрельбы по гиперзвуковым целям на полигоне "Капустин Яр"

13:08 02.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расчеты С-400 в Астраханской области отстрелялись по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", уничтожив все цели, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.
"Боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели успешные боевые стрельбы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках программы по перевооружению на полигоне "Капустин Яр" боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО произвели прием основных образцов боевой техники ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя.
"После приёма техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", имитирующим средства воздушного нападения "противника". По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены", - добавляется в сообщении.
Комплекс "Фаворит-РМ" включает пункт управления и несколько пусковых установок С-300, на каждой из которых по 4 ракеты.
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5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
7412202
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Новое оружие РоссииКапустин Яр (космодром)Западный военный округЗРК С-300С-400 «Триумф»Астраханская областьБезопасность
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