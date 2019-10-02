С-400 провели стрельбы по гиперзвуковым целям на полигоне "Капустин Яр"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расчеты С-400 в Астраханской области отстрелялись по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", уничтожив все цели, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

"Боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели успешные боевые стрельбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы по перевооружению на полигоне "Капустин Яр" боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО произвели прием основных образцов боевой техники ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя.

"После приёма техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням "Фаворит РМ", имитирующим средства воздушного нападения "противника". По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены", - добавляется в сообщении.