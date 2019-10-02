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РИА Новости
Теплоснабжение

Суд прекратил третий спор "Русала" и "Юнипро" вокруг Березовской ГРЭС

13:01 02.10.2019
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© Фото : Tim18Берёзовская ГРЭС
Берёзовская ГРЭС
© Фото : Tim18
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду прекратил производство по иску Братского алюминиевого завода "Русала" к энергетической компании "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, о расторжении договора и взыскании с нее более 174 миллионов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, производство прекращено в связи с отказом от иска. Другие подробности пока не сообщаются.
Это третий на этой неделе спор "Русала" с "Юнипро" вокруг Березовской ГРЭС, прекращенный в связи с отказом структур "Русала" от исковых требований. Апелляционный суд 30 сентября прекратил дело по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" на 24 миллиона рублей, а 1 октября арбитражный суд Москвы - по иску компании "Русал Энерго" на 96 миллионов рублей.
Ранее стороны неоднократно сообщали в суде, что ведут переговоры о мирном урегулировании споров. Условия урегулирования пока не раскрывались.
"Русал Братск" в своем иске просил суд расторгнуть договор о предоставлении мощности (ДПМ) от 31 декабря 2010 года и взыскать с "Юнипро" неосновательное обогащение. А именно, вернуть оплату по ДПМ в период с 1 февраля 2016 года, когда на третьем энергоблоке ГРЭС произошла крупная авария, по октябрь 2016 года, когда официально было признано, что генерируемая на нем мощность равна нулю. Первая инстанция в апреле полностью отклонила иск.
ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла всего несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.
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В конце декабря 2018 года - начале января 2019 года четыре компании "Русала" подали иски в арбитражный суд Москвы на общую сумму 385 миллионов рублей. Все они связаны с вынужденной приостановкой поставки мощности после аварии на Березовской ГРЭС. Ответчиками, кроме "Юнипро", в них указаны АО "Системный оператор единой энергетической системы", АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" и "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощности".
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