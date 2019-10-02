Итальянские карабинеры нашли тело младенца в чемодане гражданки Молдавии

РИМ, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Карабинеры из южноитальянского города Валло-делла-Лукания обнаружили на рассвете в среду в квартире гражданки Молдавии тело мертвого новорожденного ребенка, которое находилось в чемодане, сообщили РИА Новости в городской прокуратуре.

Правоохранители произвели обыск после того, как получили соответствующую информацию из местной больницы, куда минувшей ночью работавшая в Италии сиделкой женщина была доставлена на машине скорой помощи в связи с сильным кровотечением. Врачам сразу же стало ясно, что к ним за помощью обратилась роженица, и они поставили об этом в известность карабинеров.

Тело малыша, найденное в чемодане, стражи порядка немедленно отправили в морг, а прокуратура Валло-делла-Лукания открыла следственное дело по факту смерти ребенка.

"С точки зрения расследования всех обстоятельств данного дела, сейчас прежде всего необходимо выяснить, родился ли ребенок мертвым или речь идет о гибели живого малыша. Мы уже дали соответствующие полномочия медицинскому эксперту, который сегодня проведет вскрытие", - сообщил РИА Новости прокурор Антонио Риччи.