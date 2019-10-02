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РИА Новости

Итальянские карабинеры нашли тело младенца в чемодане гражданки Молдавии

12:56 02.10.2019 (обновлено: 13:47 02.10.2019)
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CC BY 2.0 / Bruce Turner / CarabinieriКарабинер на улице в Италии
Карабинер на улице в Италии
CC BY 2.0 / Bruce Turner / Carabinieri
Карабинер на улице в Италии. Архивное фото
РИМ, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Карабинеры из южноитальянского города Валло-делла-Лукания обнаружили на рассвете в среду в квартире гражданки Молдавии тело мертвого новорожденного ребенка, которое находилось в чемодане, сообщили РИА Новости в городской прокуратуре.
Правоохранители произвели обыск после того, как получили соответствующую информацию из местной больницы, куда минувшей ночью работавшая в Италии сиделкой женщина была доставлена на машине скорой помощи в связи с сильным кровотечением. Врачам сразу же стало ясно, что к ним за помощью обратилась роженица, и они поставили об этом в известность карабинеров.
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Тело малыша, найденное в чемодане, стражи порядка немедленно отправили в морг, а прокуратура Валло-делла-Лукания открыла следственное дело по факту смерти ребенка.
"С точки зрения расследования всех обстоятельств данного дела, сейчас прежде всего необходимо выяснить, родился ли ребенок мертвым или речь идет о гибели живого малыша. Мы уже дали соответствующие полномочия медицинскому эксперту, который сегодня проведет вскрытие", - сообщил РИА Новости прокурор Антонио Риччи.
По его словам, эта ужасная история должна стать уроком для всех женщин, которые готовятся стать матерями. "Беременные женщины, в том числе иностранные гражданки, должны знать, что итальянское государство всегда готово прийти на помощь, если они оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - подчеркнул прокурор.
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