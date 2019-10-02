В Кремле прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. После подписания "формулы Штайнмайера" все заинтересованные стороны начнут подготовку к саммиту "нормандской четверки", считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне контактная группа по Донбассу договорилась в Минске о подписании соглашения, определяющего механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В Кремле также выразили надежду, что ясность в вопросе проведения саммита наступит в ближайшее время.