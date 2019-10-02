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РИА Новости

В Кремле прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

12:52 02.10.2019 (обновлено: 14:33 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. После подписания "формулы Штайнмайера" все заинтересованные стороны начнут подготовку к саммиту "нормандской четверки", считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне контактная группа по Донбассу договорилась в Минске о подписании соглашения, определяющего механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В Кремле также выразили надежду, что ясность в вопросе проведения саммита наступит в ближайшее время.
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