Медведев заявил о слабом уровне развития агрострахования в России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал слабым уровень развития агрострахование в России.
Как подчеркнул глава правительства, необходимо создать приемлемые правила как для страховщиков, так и для сельхозпроизводителей.
"Сельское хозяйство, в силу понятных причин, всегда несет ущерб от ЧС. В этом году от наводнений сильно пострадали хозяйства в пяти регионах. Мы им напрямую компенсировали убытки, просто принимали решения на заседании правительства", — сказал Медведев в ходе совещания в правительстве.
При этом, по словам Медведева, более эффективный способ компенсировать убытки — возмещать их через страхование.
"Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей, были скорректированы действующие нормы, это дало некоторый положительный эффект. В страховании урожая в этом году приняли участие 35 регионов, но этого недостаточно, нужно обязательно этому дальше уделять внимание, создавать правила, которые будут приемлемыми как для страховых компаний, так и для сельхозпроизводителей", — сказал премьер.