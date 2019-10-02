Медведев заявил о слабом уровне развития агрострахования в России

"Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей, были скорректированы действующие нормы, это дало некоторый положительный эффект. В страховании урожая в этом году приняли участие 35 регионов, но этого недостаточно, нужно обязательно этому дальше уделять внимание, создавать правила, которые будут приемлемыми как для страховых компаний, так и для сельхозпроизводителей", — сказал премьер.