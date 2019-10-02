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РИА Новости

Медведев заявил о слабом уровне развития агрострахования в России

12:52 02.10.2019 (обновлено: 13:59 02.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 2 октября 2019
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 2 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 2 октября 2019
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал слабым уровень развития агрострахование в России.
Как подчеркнул глава правительства, необходимо создать приемлемые правила как для страховщиков, так и для сельхозпроизводителей.

"Сельское хозяйство, в силу понятных причин, всегда несет ущерб от ЧС. В этом году от наводнений сильно пострадали хозяйства в пяти регионах. Мы им напрямую компенсировали убытки, просто принимали решения на заседании правительства", — сказал Медведев в ходе совещания в правительстве.

При этом, по словам Медведева, более эффективный способ компенсировать убытки — возмещать их через страхование.

"Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей, были скорректированы действующие нормы, это дало некоторый положительный эффект. В страховании урожая в этом году приняли участие 35 регионов, но этого недостаточно, нужно обязательно этому дальше уделять внимание, создавать правила, которые будут приемлемыми как для страховых компаний, так и для сельхозпроизводителей", — сказал премьер.

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