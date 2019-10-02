В Минобороны опровергли сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские военные не испытывали в Сирии зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей", рассказали "Известиям" в Минобороны.
Ранее о тестировании систем в САР сообщили "Известия" со ссылкой на анонимный источник.
Как отметили в ведомстве, необходимости в испытаниях и использовании С-500 в Сирии нет и не было.
В Минобороны также рассказали, что для прикрытия военных объектов Тартус и Хмеймим задействованы С-400, "Панцирь-С" и "Тор-М2". С воздуха же их прикрывают истребители Су-35С.
При этом в ведомстве подчеркнули, что для испытаний в сложных климатических условиях может быть использован российский полигон Ашулук, где условия для любых средств ПВО "нисколько не легче".
Российские военные добавили, что при создании новых образцов вооружений применяется опыт использования комплексов ПВО в Сирии.
29 сентября, 08:00РИА НовостиЩит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО