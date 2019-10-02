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РИА Новости
Новое оружие России

В Минобороны опровергли сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

12:43 02.10.2019 (обновлено: 19:53 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские военные не испытывали в Сирии зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей", рассказали "Известиям" в Минобороны.
Ранее о тестировании систем в САР сообщили "Известия" со ссылкой на анонимный источник.
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Как отметили в ведомстве, необходимости в испытаниях и использовании С-500 в Сирии нет и не было.
В Минобороны также рассказали, что для прикрытия военных объектов Тартус и Хмеймим задействованы С-400, "Панцирь-С" и "Тор-М2". С воздуха же их прикрывают истребители Су-35С.
При этом в ведомстве подчеркнули, что для испытаний в сложных климатических условиях может быть использован российский полигон Ашулук, где условия для любых средств ПВО "нисколько не легче".
Российские военные добавили, что при создании новых образцов вооружений применяется опыт использования комплексов ПВО в Сирии.
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Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
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Новое оружие РоссииЗРС С-500Министерство обороны РФСирия
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