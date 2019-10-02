В Минобороны опровергли сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские военные не испытывали в Сирии зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей", рассказали " Российские военные не испытывали в Сирии зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей", рассказали " Известиям " в Минобороны.

Ранее о тестировании систем в САР сообщили " Известия " со ссылкой на анонимный источник.

Как отметили в ведомстве, необходимости в испытаниях и использовании С-500 в Сирии нет и не было.

В Минобороны также рассказали, что для прикрытия военных объектов Тартус и Хмеймим задействованы С-400, "Панцирь-С" и "Тор-М2". С воздуха же их прикрывают истребители Су-35С.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для испытаний в сложных климатических условиях может быть использован российский полигон Ашулук, где условия для любых средств ПВО "нисколько не легче".