Иран продолжит сокращать ядерные обязательства, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет "нужного результата", заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение.