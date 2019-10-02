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РИА Новости

Иран продолжит сокращать ядерные обязательства, заявил Хаменеи

12:42 02.10.2019
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет "нужного результата", заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"По ядерной проблеме мы продолжим сокращать (выполнение) обязательств, мы должны продолжить (это процесс – ред.) со всей серьезностью… до тех пор, пока не достигнем нужного результата", - сказал Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
Верховный лидер Ирана на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) также отметил провал политики США по оказанию "максимального давления" на Иран.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение.
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30 сентября, 21:28Сказано в эфире
"Хрупкий баланс". Эксперт о подготовке переговоров по ядерной сделкеПрезидент Ирана Хасан Роухани сообщил о важном шаге в подготовке встречи по ядерной сделке с участием США. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала эксперт Ирина Федорова.
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Али ХаменеиИранСШАВ мире
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