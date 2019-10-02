Винокур назвал Карела Готта выдающимся певцом

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Знаменитый чешский певец Карел Готт был выдающимся певцом с прекрасными тембром и огромными возможностями, публика по всему миру обожала выступления этого "голливудского красавца", сказал в разговоре с РИА Новости российский юморист и певец Владимир Винокур.

Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

"Было несколько таких певцов, таких героев, как Карел Готт. Он был одним из певцов не "внутреннего пользования" – его знали на Западе, его знали в Америке. Я считаю, что он был выдающимся певцом с прекрасным тембром, огромными возможностями: он пел на русском, французском, английском, чешском языках. Этот человек объездил весь мир и был любим всеми, просто голливудский красавец. Жалко очень, он был контактный, обладал чувством юмора". Владимир Винокур Эстрадный артист Эстрадный артист

По словам Винокура, он много раз лично встречался с знаменитым певцом и даже делал на него пародию. "На гастролях в Чехословакии я вел концерт "Веселые ребята" на чешском языке, и когда стал пародировать Готта, была сумасшедшая реакция у публики, потому что он был любимым певцом для них, они аплодировали стоя. Это была самая трудная пародия. И я с теплотой вспоминаю его, потому что он был очень добрым и талантливым человеком", - заключил он.

По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".