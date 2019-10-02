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РИА Новости
Культура

Винокур назвал Карела Готта выдающимся певцом

12:35 02.10.2019
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкВознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи
Вознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Вознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Знаменитый чешский певец Карел Готт был выдающимся певцом с прекрасными тембром и огромными возможностями, публика по всему миру обожала выступления этого "голливудского красавца", сказал в разговоре с РИА Новости российский юморист и певец Владимир Винокур.
Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

"Было несколько таких певцов, таких героев, как Карел Готт. Он был одним из певцов не "внутреннего пользования" – его знали на Западе, его знали в Америке. Я считаю, что он был выдающимся певцом с прекрасным тембром, огромными возможностями: он пел на русском, французском, английском, чешском языках. Этот человек объездил весь мир и был любим всеми, просто голливудский красавец. Жалко очень, он был контактный, обладал чувством юмора".

Артист Владимир Винокур
Владимир Винокур
Эстрадный артист
По словам Винокура, он много раз лично встречался с знаменитым певцом и даже делал на него пародию. "На гастролях в Чехословакии я вел концерт "Веселые ребята" на чешском языке, и когда стал пародировать Готта, была сумасшедшая реакция у публики, потому что он был любимым певцом для них, они аплодировали стоя. Это была самая трудная пародия. И я с теплотой вспоминаю его, потому что он был очень добрым и талантливым человеком", - заключил он.
По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.
Певец Карел Готт
Вчера, 12:34РИА Новости
Биография Карела Готта
В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".
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КультураКарел ГоттВладимир ВинокурЧехия
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