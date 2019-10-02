В Якутии полиция провела обыски в Центре борьбы со СПИДом

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Полиция Якутии устроила обыск в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом в рамках уголовного дела о картельном сговоре при закупках лекарств, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Ущерб от аферы следствие оценивает в 3 миллиарда рублей. В середине марта Якутский городской суд отправил под домашний арест двух фигурантов этого дела, а в шести медицинских учреждениях и в офисах трех фирм прошли обыски. Сегодня обыски продолжились.

"В рамках возбужденного уголовного дела …. проводятся обыски в одном из медучреждений республики, а также в помещении нескольких офисов коммерческих организаций", - сообщает якутское МВД, не уточняя детали.

По данным источника РИА Новости, оперативные мероприятия прошли в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в ряде частных фирм.