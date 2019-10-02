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РИА Новости

В Якутии полиция провела обыски в Центре борьбы со СПИДом

12:33 02.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Полиция Якутии устроила обыск в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом в рамках уголовного дела о картельном сговоре при закупках лекарств, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Ущерб от аферы следствие оценивает в 3 миллиарда рублей. В середине марта Якутский городской суд отправил под домашний арест двух фигурантов этого дела, а в шести медицинских учреждениях и в офисах трех фирм прошли обыски. Сегодня обыски продолжились.
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"В рамках возбужденного уголовного дела …. проводятся обыски в одном из медучреждений республики, а также в помещении нескольких офисов коммерческих организаций", - сообщает якутское МВД, не уточняя детали.
По данным источника РИА Новости, оперативные мероприятия прошли в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в ряде частных фирм.
"Из сейфа главного врача Центра изъяли крупную сумму", - отметил собеседник агентства, не уточняя другие детали.
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