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РИА Новости

Комиссия ГД направила запрос Facebook об исполнении российских законов

12:28 02.10.2019
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© AP Photo / Paul SakumaГлава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США
Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США
© AP Photo / Paul Sakuma
Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ направила вопросы главе Facebook Марку Цукербергу относительно исполнения компанией российского законодательства, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого", - сказал Пискарев журналистам.
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
9 сентября, 22:00Единый день голосования
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Пискарев ранее сообщал РИА Новости о намерении направить соответствующее письмо Цукербергу. По словам парламентария, Facebook в единый день голосования в РФ предоставлял площадку для незаконной политической агитации.
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Василий ПискаревГосдума РФМарк ЦукербергРоссияFacebook, Inc.Технологии
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