Выступление Владимира Путина на форуме "Российская энергетическая неделя"

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". После у него запланирована встреча с главой американской нефтегазовой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.
Третий международный форум РЭН проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".
В пленарной сессии также участвуют: генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров и глава ExxonMobil Corporation Даррен Вудс, глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли, руководитель австрийской OMV Райнер Зеле, президент финского энергоконцерна Fortum Corporation Пекка Лундмарк.
Главной темой дискуссии станет энергетическое партнерство для устойчивого развития. Участники обсудят вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, глобальные энергетические вызовы, пути и механизмы их преодоления.