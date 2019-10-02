Выступление Владимира Путина на форуме "Российская энергетическая неделя"

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Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". После у него запланирована встреча с главой американской нефтегазовой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Третий международный форум РЭН проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

В пленарной сессии также участвуют: генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров и глава ExxonMobil Corporation Даррен Вудс, глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли, руководитель австрийской OMV Райнер Зеле, президент финского энергоконцерна Fortum Corporation Пекка Лундмарк.