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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия сбила беспилотник на юге Идлиба, сообщили СМИ

12:16 02.10.2019 (обновлено: 12:43 02.10.2019)
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
Ситуация в Идлибе . Архивное фото
ДАМАСК, 2 окт — РИА Новости. Сирийская армия сбила в среду на юге провинции Идлиб вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), передает радиостанция Sham FM.
"Армия сбила разведывательный БПЛА рядом с деревней Ум-Джаляль на юго-востоке Идлиба", — передает радиостанция.
Принадлежность БПЛА не уточняется.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
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В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск — Алеппо.
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