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РИА Новости

В Забайкалье пройдут дни якутской культуры

12:02 02.10.2019 (обновлено: 12:13 02.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Кинопоказ, концерт и выставку картин организовали на днях якутской культуры в Забайкалье, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития региона.
Во вторник в концертном зале краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема в Чите состоялось торжественное открытие дней якутской культуры. Мероприятия в Забайкальском крае продлятся до 10 октября.

"На церемонии открытия… выступил ансамбль балалаечников "БалАнс" государственного концертного оркестра филармонии Якутии... Также состоялся показ якутского фильма "Спасатель" режиссера Михаила Лукачевского", - рассказали в министерстве.

Кроме того, читинцы смогут познакомиться с работами художника Феодосии Ивановой.
"В городской картинной галерее уже с сентября работает ее выставка "Небесный Терафим". В Чите в кинотеатрах Забайкальской государственной кинокомпании будут также организованы показы двух самых титулованных якутских фильмов "Надо мною солнце не садится" (режиссер Любовь Борисова), "Царь-птица" (режиссер Эдуард Новиков)", - сообщили в пресс-центре.
Дни якутской культуры в Забайкалье проходят в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и искусства между министерствами культуры Забайкальского края и Якутии.
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