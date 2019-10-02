В Забайкалье пройдут дни якутской культуры

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Кинопоказ, концерт и выставку картин организовали на днях якутской культуры в Забайкалье, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития региона.

Во вторник в концертном зале краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема в Чите состоялось торжественное открытие дней якутской культуры. Мероприятия в Забайкальском крае продлятся до 10 октября.

"На церемонии открытия… выступил ансамбль балалаечников "БалАнс" государственного концертного оркестра филармонии Якутии... Также состоялся показ якутского фильма "Спасатель" режиссера Михаила Лукачевского", - рассказали в министерстве.

Кроме того, читинцы смогут познакомиться с работами художника Феодосии Ивановой.

"В городской картинной галерее уже с сентября работает ее выставка "Небесный Терафим". В Чите в кинотеатрах Забайкальской государственной кинокомпании будут также организованы показы двух самых титулованных якутских фильмов "Надо мною солнце не садится" (режиссер Любовь Борисова), "Царь-птица" (режиссер Эдуард Новиков)", - сообщили в пресс-центре.

Дни якутской культуры в Забайкалье проходят в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и искусства между министерствами культуры Забайкальского края и Якутии.