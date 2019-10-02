Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T12:14Z
https://ria.ru/20191002/1559349372.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/51/1552575199_0:148:1920:1228_1036x0_80_0_0_f5c29d089742ffaed79e86011986283e.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о трудовых договорах с пилотами-иностранцами

12:14 02.10.2019
200
CC0 / StockSnap / cockpitСамолет
Самолет
CC0 / StockSnap / cockpit
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о трудовом договоре с иностранцами для замещения должности командира гражданского самолета, следует из электронной базы данных ГД.
Согласно действующему законодательству, трудовой договор с иностранцем для замещения должности командира гражданского воздушного судна может быть заключен в течение пяти лет со дня вступления в силу соответствующего федерального закона. По данным кабмина, результаты реализации закона показывают отсутствие критической зависимости российских авиаперевозчиков от необходимости привлечения иностранных граждан, поскольку "текущие потребности авиакомпаний в командирах воздушных судов удовлетворяются в основном за счет российских граждан".
Вместе с тем, отмечается в документе, авиакомпании заявляют об увеличении потребности в специалистах летного состава, обусловленное ростом объемов авиаперевозок, увеличением парка воздушных судов, списанием по различным причинам действующих пилотов и необходимостью восполнения их штатной численности. Так, по информации ПАО "Аэрофлот", потребность отрасли составляет 900 пилотов в год и имеет тенденцию к увеличению.
"В связи с истечением в 2019 году пятилетнего срока, в течение которого может заключаться трудовой договор с иностранным гражданином для замещения должности командира гражданского воздушного судна, разработан проект федерального закона..., предусматривающий увеличение указанного срока до десяти лет со дня вступления в силу закона, что позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов в период до июля 2024 года", - говорится в документе.
Самолет Airbus A330-243
30 сентября, 11:05РИА Новости
В январе-августе российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 11,7%
Сообщается, что с учетом итогов работы по заключению трудовых договоров с иностранными гражданами Минтрансом России разрабатывается проект постановления правительства, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных постановлением квот для замещения должности командира воздушного судна до 500.
"В дальнейшем потребности отечественных авиакомпаний в летном составе будут полностью удовлетворяться за счет подготовки российских специалистов на базе авиационных учебных центров в рамках среднего профессионального образования", - указывается в пояснительной записке.
010001
Обсудить 0
Правительство РоссииГосдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Программирование
ОП предложит сделать школьный курс по информбезопасности обязательным
РИА
Новости
Девушка проверяет сообщения в телефоне
Российские эксперты отметили рост числа случаев травли в интернете
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
Россия ведет переговоры по использованию карт "Мир" в Китае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Трутнев раскритиковал ход реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре
Лента
новостей
Истребитель Су-30СМ
Минск ожидает поставку четырех Су-30СМ в ноябре
Геннадий Корниенко
В Кремле опровергли сообщения об увольнении директора ФСИН
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на заседании Совета Федерации
В Совфеде обеспокоены неравномерным распределением средств в рамках ФОМС
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
На достройку "Северного потока — 2" требуется до пяти недель, заявил Зубков
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Украина не может войти в инициативу "Трехморья", заявили в Польше
Сергей Лавров
Лавров сравнил действия России и США на Ближнем Востоке
Заседание Верховной рады Украины
Концепции нового закона об особом статусе Донбасса еще нет, заявили в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский
Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму
Здание Центрального Банка РФ
Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
Лента новостейМолния