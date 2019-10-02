В Госдуму внесли проект о трудовых договорах с пилотами-иностранцами

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о трудовом договоре с иностранцами для замещения должности командира гражданского самолета, следует из электронной базы данных ГД.

Согласно действующему законодательству, трудовой договор с иностранцем для замещения должности командира гражданского воздушного судна может быть заключен в течение пяти лет со дня вступления в силу соответствующего федерального закона. По данным кабмина, результаты реализации закона показывают отсутствие критической зависимости российских авиаперевозчиков от необходимости привлечения иностранных граждан, поскольку "текущие потребности авиакомпаний в командирах воздушных судов удовлетворяются в основном за счет российских граждан".

Вместе с тем, отмечается в документе, авиакомпании заявляют об увеличении потребности в специалистах летного состава, обусловленное ростом объемов авиаперевозок, увеличением парка воздушных судов, списанием по различным причинам действующих пилотов и необходимостью восполнения их штатной численности. Так, по информации ПАО "Аэрофлот", потребность отрасли составляет 900 пилотов в год и имеет тенденцию к увеличению.

"В связи с истечением в 2019 году пятилетнего срока, в течение которого может заключаться трудовой договор с иностранным гражданином для замещения должности командира гражданского воздушного судна, разработан проект федерального закона..., предусматривающий увеличение указанного срока до десяти лет со дня вступления в силу закона, что позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов в период до июля 2024 года", - говорится в документе.

Сообщается, что с учетом итогов работы по заключению трудовых договоров с иностранными гражданами Минтрансом России разрабатывается проект постановления правительства, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных постановлением квот для замещения должности командира воздушного судна до 500.