Российские эксперты отметили рост числа случаев травли в интернете

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 400 случаев кибербуллинга зафиксировал в период с января по сентябрь мониторинговый центр "Безопасность 2.0", сообщила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.
"На сегодняшний день крайне актуальной остается угроза кибербуллинга (травли в информационном пространстве). В частности, в период с января по сентябрь наши специалисты зафиксировали 423 эпизода кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс, получили широкий охват в социальных сетях, были опубликованы в региональных и федеральных средствах массовой информации", - рассказала Сутормина на пресс-конференции "Кибербуллинг и новые виды информационных угроз".
По ее словам, есть регионы, где проблема кибербуллинга является особенно актуальной: Москва, Московская область, Астраханская область, Краснодарский и Приморский край, Кемеровская, Владимирская, Нижегородская и Ленинградская области.
"В этом году центр зафиксировал рост эпизодов кибербуллинга, конечной целью которых является реальное избиение слабого сверстника, фиксация этого действия на видео и публикация в открытом доступе. В период с января по сентябрь наши эксперты зафиксировали в три раза больше подобных инцидентов по сравнению с данными 2018 года (105 эпизодов)", - добавила Сутормина.
Основными интернет-площадками, где чаще всего встречается травля в сети, по ее словам, остаются "ВКонтакте" и "YouTube". Данные социальные сети также ведут работу по чистке подобного контента и активно сотрудничают с профильными государственными органами, но, как утверждает Сутормина, не настолько оперативно, как хотелось бы.