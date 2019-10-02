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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных

12:03 02.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими дождями и с дневной температурой до 9-10 градусов ожидает москвичей на выходных, ночью в воскресенье температура может понизиться до нуля градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В выходные похолодание будет набирать обороты. В субботу ночью плюс 2-7, днем не выше плюс 5-10 градусов, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до нуля-плюс пяти, и днем будет не выше плюс 4-9 градусов. Такие температуры уже ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.
Метеоролог также отметила, что на выходных не обойдется и без осадков. "Хотя сильными они не ожидаются, но будут идти небольшие дожди разной интенсивности и продолжительности", - сказала Волосюк.Синоптик также отметила, что ураганного ветра в Москве не ожидается, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, в целом, останется пониженным, будет колебаться около 740 миллиметров ртутного столба, к вечеру воскресенья приблизится к нормальному - 746 миллиметрам ртутного столба.
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