Украина не может войти в инициативу "Трехморья", заявили в Польше

ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. Украина не может стать членом инициативы "Трехморья" (стран Черного, Балтийского и Адриатического морей), заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в среду в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).

По словам главы МИД Польши, членство в инициативе "Трехморья" "ориентировано на страны-члены ЕС". "Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент (Украины Владимир) Зеленский спрашивал, возможно ли, чтобы Украина присоединилась к инициативе трех морей. На данном этапе это невозможно, потому что это ограничено странами ЕС. Тоже самое с Западными Балканами", - сказал Чапутович.