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РИА Новости

Украина не может войти в инициативу "Трехморья", заявили в Польше

12:01 02.10.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 окт - РИА Новости. Украина не может стать членом инициативы "Трехморья" (стран Черного, Балтийского и Адриатического морей), заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в среду в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).
По словам главы МИД Польши, членство в инициативе "Трехморья" "ориентировано на страны-члены ЕС". "Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент (Украины Владимир) Зеленский спрашивал, возможно ли, чтобы Украина присоединилась к инициативе трех морей. На данном этапе это невозможно, потому что это ограничено странами ЕС. Тоже самое с Западными Балканами", - сказал Чапутович.
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Инициатива "Трехморья" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию.
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Яцек ЧапутовичЕвросоюзМИД ПольшиУкраинаВ мире
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