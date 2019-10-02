"Чернобыльская зона" в Гомельской области открывается для туристов

ГОМЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. В Гомельской области набирает обороты туризм на территориях, подвергшихся радиоактивному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом участникам пресс-тура, посвященного опыту Белоруссии по преодолению последствий аварии на ЧАЭС и реабилитации пострадавших районов, рассказали представители администрации Гомельской области.

Общая площадь области - более 40 тысяч квадратных километров, 17 тысяч из них пострадали от аварии.

"В области 21 район, и 20 из них в результате аварии подверглись радиоактивному воздействию. На этих территориях проживает почти 80% населения области. На местах, откуда в силу радиационного загрязнения, люди были отселены, в 1988 году начал свою работу Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Самая близкая его точка к Чернобылю - всего 8 километров – это научно-исследовательская станция "Масаны". С прошлого года, по разрешению президента Республики Беларусь, мы начали разрабатывать маршрут по этим местам", - рассказал журналистам куратор по проблемам преодоления последствий аварии на ЧАЭС в региональной администрации Дмитрий Рудковский.

По словам заместителя губернатора области Владимира Привалова, туристов "эхо Чернобыля" не пугает. Напротив – подогревает интерес.

"С туристами у нас проблем нет. За последний год Гомельская область заработала порядка 20 миллионов долларов на туризме. В основном, это агро- и экотуризм, спортивный туризм. У нас очень развита охота, рыболовство. Отторжения из-за нашей близости к Чернобылю нет. Практически все санатории у нас загружены – и на 70% россиянами. Сомневающиеся, безусловно, есть. Но почему мы пошли на открытие нашего особого туристического направления, связанного с Чернобылем?.. Потому что наблюдали людей, которые стремятся проникнуть в зону отчуждения самостоятельно. И тогда мы решили проработать эту тему, раз к ней есть интерес", - рассказал Привалов РИА Новости.

Теперь у организованных туристов появилась возможность увидеть выселенные деревни, узнать, как развивается заповедник, что происходит на его территории с землей, водой, растениями и животными.

"Тема популярна у иностранцев – им интересно, что находится "по ту сторону". Украина уже свою зону открывала, а мы – нет. Безусловно, эти экскурсии проводятся под очень жестким контролем - дозиметрическим и иным – туда, где опасно, вас не повезут. Мы только начали осваивать эту тему и сейчас пытаемся турпоток наращивать. В заповеднике будет создан туристический отдел. Пока два маршрута разработано – наземных, но есть заинтересованность и в водном маршруте", - рассказал РИА Новости Дмитрий Рудковский.