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РИА Новости

В Новосибирске патологоанатом получал взятки от похоронной компании

11:57 02.10.2019 (обновлено: 15:56 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 окт — РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали заведующего патологоанатомическим отделением одной из городских больниц, который обвиняется в получении взяток от похоронной компании за ее рекомендацию родственникам умерших, сообщают в среду главк МВД по региону и СУ СК России.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску задержан по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения 47-летний заведующий патологоанатомическим отделением одного из медицинских государственных бюджетных учреждений города", — сообщили в полиции.

По данным СК, с января 2010 по июль 2019 года заведующий патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1, используя должностное положение, систематически получал лично от менеджера компании "Некрополь" взятки на общую сумму более одного миллиона рублей за "дачу указаний подчиненным ему сотрудникам патологоанатомического отделения о предоставлении родственникам умерших информации об ООО "Некрополь" как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги".
В следственном управлении сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, он арестован. Кроме того, 44-летней менеджеру компании "Некрополь" предъявлено обвинение в даче взятки. Суд отправил ее под домашний арест.
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