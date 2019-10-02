В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

Врачи во время операции

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

По данным следствия, 28 августа клиентке одной из частных клиник стало плохо после пластической операции. Ее госпитализировали на скорой.

Несмотря на старания врачей, 1 октября женщина умерла в больнице.