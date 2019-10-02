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РИА Новости

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

11:49 02.10.2019 (обновлено: 14:11 02.10.2019)
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© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Fotolia / s4svisuals
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
По данным следствия, 28 августа клиентке одной из частных клиник стало плохо после пластической операции. Ее госпитализировали на скорой.
Несмотря на старания врачей, 1 октября женщина умерла в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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