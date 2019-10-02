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РИА Новости

На достройку "Северного потока — 2" требуется до пяти недель, заявил Зубков

11:48 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Достройка "Северного потока-2" потребует четырех-пяти недель, и разрешения от Дании на прокладку трубопровода еще можно ждать, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить все. Еще есть ноябрь-декабрь, это два месяца, это восемь недель, поэтому мы еще укладываемся. Поэтому ждем", - ответил Зубков на вопрос о сроках ожидания разрешения от Дании для "Северного потока — 2".
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Он уточнил, что четыре-пять недель - время, нужное на полную достройку "Северного потока — 2", если Дания даст разрешение.
"Ну скоро... Критический момент - я даже не могу сказать, будет ли он критический. В любом случае газопровод будет построен и причем тут какой-то критический момент", - ответил он на вопрос о критическом сроке для получения разрешения от Дании.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ГазпромВиктор ЗубковДанияРоссияЭкономика
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