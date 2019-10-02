На достройку "Северного потока — 2" требуется до пяти недель, заявил Зубков

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Достройка "Северного потока-2" потребует четырех-пяти недель, и разрешения от Дании на прокладку трубопровода еще можно ждать, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить все. Еще есть ноябрь-декабрь, это два месяца, это восемь недель, поэтому мы еще укладываемся. Поэтому ждем", - ответил Зубков на вопрос о сроках ожидания разрешения от Дании для "Северного потока — 2".
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Он уточнил, что четыре-пять недель - время, нужное на полную достройку "Северного потока — 2", если Дания даст разрешение.
"Ну скоро... Критический момент - я даже не могу сказать, будет ли он критический. В любом случае газопровод будет построен и причем тут какой-то критический момент", - ответил он на вопрос о критическом сроке для получения разрешения от Дании.
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