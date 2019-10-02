Редактор "Черновика" сообщил о проводимых в редакции газеты обысках

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в редакцию газеты "Черновик" в Махачкале, оперативные мероприятия могут быть связаны с делом арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, заявил РИА Новости главный редактор дагестанского еженедельника Марбек Агаев.

"Я сам сейчас в отъезде, но коллеги сообщили, что пришли вооружённые люди, сотрудники правоохранительных органов, но конкретно какого ведомства - пока неизвестно. Они пытаются проникнуть в кабинет главного редактора и учредителя газеты", - рассказал собеседник агентства.

Он предположил, что обыски связаны с делом Гаджиева.

"Обыски (проводятся – ред.) в рамках расследования уголовного дела в отношении нашего коллеги Абдулмумина Гаджиева", - говорится в Telegram-канале газеты.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма. Адвокаты журналиста заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека. Сам Гаджиев вину не признает и связывает арест со своей журналистской деятельностью.