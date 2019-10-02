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РИА Новости

Редактор "Черновика" сообщил о проводимых в редакции газеты обысках

11:47 02.10.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
Махачкала. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в редакцию газеты "Черновик" в Махачкале, оперативные мероприятия могут быть связаны с делом арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, заявил РИА Новости главный редактор дагестанского еженедельника Марбек Агаев.
"Я сам сейчас в отъезде, но коллеги сообщили, что пришли вооружённые люди, сотрудники правоохранительных органов, но конкретно какого ведомства - пока неизвестно. Они пытаются проникнуть в кабинет главного редактора и учредителя газеты", - рассказал собеседник агентства.
Он предположил, что обыски связаны с делом Гаджиева.
© Фото : Газета "Черновик"Обыски в газете "Черновик" в Махачкале
Обыски в газете Черновик в Махачкале
© Фото : Газета "Черновик"
Обыски в газете "Черновик" в Махачкале
"Обыски (проводятся – ред.) в рамках расследования уголовного дела в отношении нашего коллеги Абдулмумина Гаджиева", - говорится в Telegram-канале газеты.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма. Адвокаты журналиста заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека. Сам Гаджиев вину не признает и связывает арест со своей журналистской деятельностью.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
18 июня, 12:25РИА Новости
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После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину. Тем самым издания выразили протест по поводу ареста журналиста.
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