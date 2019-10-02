Россия ведет переговоры по использованию карт "Мир" в Китае

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Китаем по использованию карт "Мир" в республике, планирует продолжить работу по внедрению национальных карт в популярных у российских путешественников странах, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"Карты "Мир" продолжают выходить за рубеж, уже в восьми странах они возможны к использованию - это страны ЕАЭС, Турция, ряд других стран... Мы будем продолжать сотрудничество с другими странами, чтобы наши карты принимались в их инфраструктуре. Это в первую очередь популярные туристические направления - Тайланд, Болгария, Вьетнам, с Китаем ведем переговоры и с рядом других стран", - сказала она в ходе пленарной сессии ПЛАС-Форума.
По ее словам, в планы ЦБ входит повышение доли операций по картам "Мир", до конца этого года она должна составить 21%. Кроме того, активно продолжает развиваться сервис по использованию карт "Мир" для перевода на них социальных выплат.
18 апреля, 11:27РИА НовостиВ Турции начали принимать карту "Мир"
"У нас продолжает развиваться сервис прямых выплат из Фонда социального страхования на карту "Мир", уже 59 регионов вовлечены в этот проект и успешно используют", - добавила Бакина.
На сегодня в России выпущено более 60 миллионов карт. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.