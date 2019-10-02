Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T12:32Z
https://ria.ru/20191002/1559348200.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1036x0_80_0_0_dee5cf6c5d98cbcfc92d1439378d8382.jpg
РИА Новости

Россия ведет переговоры по использованию карт "Мир" в Китае

11:45 02.10.2019 (обновлено: 12:32 02.10.2019)
354
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Китаем по использованию карт "Мир" в республике, планирует продолжить работу по внедрению национальных карт в популярных у российских путешественников странах, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"Карты "Мир" продолжают выходить за рубеж, уже в восьми странах они возможны к использованию - это страны ЕАЭС, Турция, ряд других стран... Мы будем продолжать сотрудничество с другими странами, чтобы наши карты принимались в их инфраструктуре. Это в первую очередь популярные туристические направления - Тайланд, Болгария, Вьетнам, с Китаем ведем переговоры и с рядом других стран", - сказала она в ходе пленарной сессии ПЛАС-Форума.
По ее словам, в планы ЦБ входит повышение доли операций по картам "Мир", до конца этого года она должна составить 21%. Кроме того, активно продолжает развиваться сервис по использованию карт "Мир" для перевода на них социальных выплат.
Карты национальной платежной системы Мир
18 апреля, 11:27РИА Новости
В Турции начали принимать карту "Мир"
"У нас продолжает развиваться сервис прямых выплат из Фонда социального страхования на карту "Мир", уже 59 регионов вовлечены в этот проект и успешно используют", - добавила Бакина.
На сегодня в России выпущено более 60 миллионов карт. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.
2000001
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмЦентральный Банк РФКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального Банка РФ
Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
На достройку "Северного потока — 2" требуется до пяти недель, заявил Зубков
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зубков рассказал о запасных маршрутах "Северного потока — 2"
Музей советского быта в Екатеринбурге
Вернуться в СССР. Зачем туристы едут в коммуналки и музей игровых автоматов
Лента
новостей
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома
"Чернобыльская зона" в Гомельской области открывается для туристов
Пляж в Кемере
Эксперты рассказали, подорожает ли проживание в отелях Антальи в 2020 году
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией "Северного потока — 2"
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео разместил фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии
Здание Центрального Банка РФ
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Цех сборки самолета МС-21-300
В России создали новый высокопрочный сплав для авиации и автомобилей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, заявила Матвиенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния