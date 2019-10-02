Россия ведет переговоры по использованию карт "Мир" в Китае

"Карты "Мир" продолжают выходить за рубеж, уже в восьми странах они возможны к использованию - это страны ЕАЭС, Турция, ряд других стран... Мы будем продолжать сотрудничество с другими странами, чтобы наши карты принимались в их инфраструктуре. Это в первую очередь популярные туристические направления - Тайланд, Болгария, Вьетнам, с Китаем ведем переговоры и с рядом других стран", - сказала она в ходе пленарной сессии ПЛАС-Форума.