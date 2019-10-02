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РИА Новости

Якутскую лайку включили в международный список пород собак

11:45 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы якутская лайка
Собака породы якутская лайка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Собака породы якутская лайка. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Якутская лайка на предварительной основе пополнила список пород собак, признанных Международной кинологической федерацией, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Буквально на днях список пород, признанных Международной кинологической федерацией, пополнила якутская лайка, получившая номер стандарта 365 - это большой успех наших селекционеров", - сказал Голубев, выступая на конференции "Актуальные вопросы и перспективы регулирования кинологии в РФ".
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Также сейчас, по заявлению президента РКФ, десять пород собак, выведенных в России, готовятся к признанию на международном уровне.
"Трудами российских селекционеров создана 21 порода собак, из них 11 уже включены в номенклатуру Международной кинологической федерации, а ещё 10 мы готовим к признанию", - заявил он.
Международная кинологическая федерация (МКФ) была создана в 1911 году для развития и защиты кинологии, а также чистопородного собаководства. Всего в МКФ входит 98 стран, на сегодняшний день организация признает более 340 пород собак.
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