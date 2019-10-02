Якутскую лайку включили в международный список пород собак

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Якутская лайка на предварительной основе пополнила список пород собак, признанных Международной кинологической федерацией, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Буквально на днях список пород, признанных Международной кинологической федерацией, пополнила якутская лайка, получившая номер стандарта 365 - это большой успех наших селекционеров", - сказал Голубев, выступая на конференции "Актуальные вопросы и перспективы регулирования кинологии в РФ".

Также сейчас, по заявлению президента РКФ, десять пород собак, выведенных в России, готовятся к признанию на международном уровне.

"Трудами российских селекционеров создана 21 порода собак, из них 11 уже включены в номенклатуру Международной кинологической федерации, а ещё 10 мы готовим к признанию", - заявил он.