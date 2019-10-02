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РИА Новости

В Саратовской области число погибших в ДТП выросло до четырех человек

11:44 02.10.2019
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© Фото : пресс-служба управления ГИБДД по Саратовской областиВ Саратовской области три человека погибли при столкновении двух машин. 1 октября 2019
В Саратовской области три человека погибли при столкновении двух машин. 1 октября 2019
© Фото : пресс-служба управления ГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Пугачевском районе Саратовской области увеличилось до четырех человек, сообщила в среду пресс-служба областного управления ГИБДД.
Ранее в областной ГИБДД сообщили РИА Новости, что днем во вторник на трассе в Пугачевском районе 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП водитель Opel и двое его пассажиров скончались, а водителя второй машины доставили в больницу.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате ДТП водители (обоих) транспортных средств и пассажиры автомобиля Opel Astra - 26-летняя девушка и 49-летний мужчина - от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФСаратовская областьПроисшествия
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