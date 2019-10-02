В Саратовской области число погибших в ДТП выросло до четырех человек

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Пугачевском районе Саратовской области увеличилось до четырех человек, сообщила в среду пресс-служба областного управления ГИБДД.
Ранее в областной ГИБДД сообщили РИА Новости, что днем во вторник на трассе в Пугачевском районе 37-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП водитель Opel и двое его пассажиров скончались, а водителя второй машины доставили в больницу.
"В результате ДТП водители (обоих) транспортных средств и пассажиры автомобиля Opel Astra - 26-летняя девушка и 49-летний мужчина - от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.