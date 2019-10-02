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РИА Новости

Зубков рассказал о запасных маршрутах "Северного потока — 2"

11:40 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запасные маршруты "Северного потока — 2" предполагают его прокладку в нейтральных водах, но ближе к Дании, без крюков, сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Мы обойдем через воды, которые нейтральные... Надо где-то в одном месте, ближе к Дании, такие крюки давать - это не здорово", - ответил Зубков на вопрос о запасных маршрутах "Северного потока — 2", а также о возможности его прокладки в водах Швеции.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Северный поток-2ГазпромВиктор ЗубковДанияЭкономика
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