Зубков рассказал о запасных маршрутах "Северного потока — 2"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запасные маршруты "Северного потока — 2" предполагают его прокладку в нейтральных водах, но ближе к Дании, без крюков, сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Мы обойдем через воды, которые нейтральные... Надо где-то в одном месте, ближе к Дании, такие крюки давать - это не здорово", - ответил Зубков на вопрос о запасных маршрутах "Северного потока — 2", а также о возможности его прокладки в водах Швеции.