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РИА Новости
Теплоснабжение

В "Русгидро" назвали дату запуска Сахалинской ГРЭС-2

11:39 02.10.2019 (обновлено: 17:06 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Русгидро" намерено запустить Сахалинскую ГРЭС-2 в конце октября - начале ноября, сообщает компания.

"Сахалинская ГРЭС-2 будет введена в эксплуатацию в конце октября – начале ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Счетная палата сообщила, что до настоящего времени комплексное опробование оборудования и приемосдаточные испытания на объекте не завершены. В "Русгидро" поясняли, что задержка по Сахалинской ГРЭС-2 вызвана, в том числе, выявленным в ходе тестирования котлоагрегата дефектом оборудования. В настоящее время проводятся работы по его устранению.
Сахалинская ГРЭС-2 - один из четырех инвестпроектов "Русгидро" на Дальнем Востоке, строящихся в соответствии с указом президента РФ. "Русгидро" в 2012 году получило из федерального бюджета 50 миллиардов рублей для строительства на Дальнем Востоке четырех электростанций: первых очередей Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016 года).
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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В 2017 году сроки запуска электростанций были перенесены: для ТЭЦ в Совгавани — 2019 год вместо 2017 года, для первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — 2018 год вместо 2017-го, и для первой очереди Якутской ГРЭС-2 — 2017 год вместо 2016-го (станция уже запущена).
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ТеплоснабжениеДальний ВостокРусГидро
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