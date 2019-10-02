В "Русгидро" назвали дату запуска Сахалинской ГРЭС-2

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Русгидро" намерено запустить Сахалинскую ГРЭС-2 в конце октября - начале ноября, сообщает компания.

"Сахалинская ГРЭС-2 будет введена в эксплуатацию в конце октября – начале ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Счетная палата сообщила, что до настоящего времени комплексное опробование оборудования и приемосдаточные испытания на объекте не завершены. В "Русгидро" поясняли, что задержка по Сахалинской ГРЭС-2 вызвана, в том числе, выявленным в ходе тестирования котлоагрегата дефектом оборудования. В настоящее время проводятся работы по его устранению.

Сахалинская ГРЭС-2 - один из четырех инвестпроектов "Русгидро" на Дальнем Востоке, строящихся в соответствии с указом президента РФ. "Русгидро" в 2012 году получило из федерального бюджета 50 миллиардов рублей для строительства на Дальнем Востоке четырех электростанций: первых очередей Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016 года).