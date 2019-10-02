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РИА Новости

Западная делегация собирается приехать в Крым на поезде

11:36 02.10.2019
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что в одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив.
"Мы бы все с удовольствием хотели посмотреть на Крымский мост. Мы ждем, когда запустят железнодорожное сообщение, и мы из Москвы поедем на поезде по этому мосту и приедем в Крым", - сказал Вебер журналистам.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
24 сентября, 15:50РИА Новости
Опубликовано видео проезда тестового состава по Крымскому мосту
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