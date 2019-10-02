В Ростове-на-Дону автобус врезался в столб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Маршрутный автобус врезался в столб в Ростове-на-Дону, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по Ростовской области.
По его информации, авария произошла в 9.24 мск на улице Королева, в районе дома номер 3.
"Водитель автобуса МАЗ (маршрут №83), в котором находились 10 пассажиров, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал он.
На месте работают сотрудники полиции. Информация уточняется.
14 сентября, 13:21РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году