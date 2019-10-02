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РИА Новости

В Ростове-на-Дону автобус врезался в столб

11:30 02.10.2019 (обновлено: 13:14 02.10.2019)
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© стоп-кадр видео МЧС РФДТП с участием автобуса маршрута №83 в Ростове-на-Дону
ДТП с участием автобуса маршрута №83 в Ростове-на-Дону
© стоп-кадр видео МЧС РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Маршрутный автобус врезался в столб в Ростове-на-Дону, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по Ростовской области.
По его информации, авария произошла в 9.24 мск на улице Королева, в районе дома номер 3.
"Водитель автобуса МАЗ (маршрут №83), в котором находились 10 пассажиров, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал он.
На месте работают сотрудники полиции. Информация уточняется.
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