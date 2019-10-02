Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T11:30Z
https://ria.ru/20191002/1559347369.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154800/22/1548002267_0:79:3354:1966_1036x0_80_0_0_525ff0006b3c318c13486bc346ee8722.jpg
РИА Новости

Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

11:30 02.10.2019
5009
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), три из них уже полноценно работают, пять находятся на стадии тестирования, сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
"У нас обеспечена возможность подключения как иностранных банков, так и иностранных юрлиц к СПФС. ... На сегодняшний день в системе участвуют порядка 400 пользователей, с восемью иностранными участниками уже заключены договоры, 34 юридических лица также заключили договоры. У нас растет трафик передаваемых сообщений, на сегодня он составляет порядка 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT, в прошлом году этот показатель был на уровне 10-11%", - сказала она в ходе пленарной сессии на ПЛАС-Форуме.
"Три банка зарубежных у нас непосредственно находятся в справочнике пользователей и работают, остальные, заключив договор, выполняют технические процедуры подключения, тестирования и так далее. В первую очередь, это ЕАЭС", - пояснила она позднее журналистам в кулуарах.
Кроме того, в настоящее время ЦБ прорабатывает возможность подключения к СПФС новых участников не напрямую, а через организации, которые уже являются ее участниками - так называемые сервис-бюро.
Здание Центрального банка РФ
6 сентября, 13:33РИА Новости
ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год
"Это не подключение через сторонние организации, это сервис-бюро, одна из организаций, которая является участником, выступает хабом. У нас сейчас это в разработке, поскольку есть такая потребность у рынка и у пользователей, сервис востребованный", - сказала Бакина.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.
9043000
Обсудить 0
SWIFTЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Лента
новостей
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
Лента новостейМолния