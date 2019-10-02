Татарстан готов изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования

КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Татарстан системно внедряет новые технологии в избирательный процесс и готов изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования, заявила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой продлить эксперимент с электронным голосованием, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.

"Наша позиция в принципе сводится к одному: любое решение, которое совершенствует избирательный процесс, делает его более прозрачным и удобным для избирателей, мы приветствуем. Поэтому, если опыт Москвы по электронным выборам показал свою эффективность, мы готовы его изучить", - сказала Галимова.