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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан готов изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования

11:27 02.10.2019
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© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Татарстан системно внедряет новые технологии в избирательный процесс и готов изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования, заявила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой продлить эксперимент с электронным голосованием, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.
"Наша позиция в принципе сводится к одному: любое решение, которое совершенствует избирательный процесс, делает его более прозрачным и удобным для избирателей, мы приветствуем. Поэтому, если опыт Москвы по электронным выборам показал свою эффективность, мы готовы его изучить", - сказала Галимова.
Собеседница агентства подчеркнула, что Татарстан системно в каждый избирательный цикл внедряет какие-либо новые электронные технологии. "Для нас это вопрос удобства граждан и, безусловно, прозрачности самой процедуры голосования и подсчета голосов", - добавила она.
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Республика ТатарстанКазань
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