Медведчук призвал Киев согласовать с ДНР и ЛНР условия проведения выборов

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Киев должен согласовать с представителями Донецкой и Луганской народных республик условия проведения выборов в Донбассе, заявил во вторник журналистам глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев согласовал "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
"Он (Зеленский – ред.) сказал, что закон о выборах будет приниматься Верховной радой в соответствии с конституцией, в этой части он абсолютно прав, но он забыл сказать, что, согласно минским соглашениям, условия проведения выборов, модальности выборов согласовывается с представителями Донецка и Луганска. Только в этом случае закон, принятый после таких согласований, может послужить основанием для объявления и проведения выборов", - сказал Медведчук, трансляцию вел телеканал "112. Украина".