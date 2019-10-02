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РИА Новости

Медведчук призвал Киев согласовать с ДНР и ЛНР условия проведения выборов

11:25 02.10.2019 (обновлено: 11:35 02.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Киев должен согласовать с представителями Донецкой и Луганской народных республик условия проведения выборов в Донбассе, заявил во вторник журналистам глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев согласовал "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
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"Он (Зеленский – ред.) сказал, что закон о выборах будет приниматься Верховной радой в соответствии с конституцией, в этой части он абсолютно прав, но он забыл сказать, что, согласно минским соглашениям, условия проведения выборов, модальности выборов согласовывается с представителями Донецка и Луганска. Только в этом случае закон, принятый после таких согласований, может послужить основанием для объявления и проведения выборов", - сказал Медведчук, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВиктор МедведчукКиевУкраинаВ мире
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