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РИА Новости
Культура

Топор Джека Николсона из "Сияния" продали за 200 тысяч долларов

11:30 02.10.2019
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© Warner Bros. Pictures (1980)Кадр из фильма "Сияние"
Кадр из фильма Сияние
© Warner Bros. Pictures (1980)
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Топор, которым герой Джека Николсона в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались его жена и сын, продали за 200 тысяч долларов на аукционе в Лондоне.
Итоговая цена знаменитого лота на ежегодном аукционе кино- и телевизионных сувениров Entertainment Memorabilia Live Auction была в четыре раза выше заявленной.
Высота топора — около метра, у него деревянная ручка и лезвие длиной около 30 сантиметров. Вещь в отличным состоянии, на ней всего несколько царапин, оставшихся после съемок картины.
Топор был одним из 900 лотов, которые предлагалось купить на аукционе 30 сентября и первого октября. Среди них: доспехи Максимуса (Рассел Кроу) из "Гладиатора" и шлем имперского штурмовика из фильма 1977 года "Звездные войны: Новая надежда".
В прошлом году на том же аукционе шляпа Харрисона Форда из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" была продана за 485 тысяч долларов.
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза
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