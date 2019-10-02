Топор Джека Николсона из "Сияния" продали за 200 тысяч долларов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Топор, которым герой Джека Николсона в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались его жена и сын, продали за 200 тысяч долларов на аукционе в Лондоне.

Итоговая цена знаменитого лота на ежегодном аукционе кино- и телевизионных сувениров Entertainment Memorabilia Live Auction была в четыре раза выше заявленной.

Высота топора — около метра, у него деревянная ручка и лезвие длиной около 30 сантиметров. Вещь в отличным состоянии, на ней всего несколько царапин, оставшихся после съемок картины.

Топор был одним из 900 лотов, которые предлагалось купить на аукционе 30 сентября и первого октября. Среди них: доспехи Максимуса (Рассел Кроу) из "Гладиатора" и шлем имперского штурмовика из фильма 1977 года "Звездные войны: Новая надежда".