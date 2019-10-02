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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Более 132 тыс евреев-сефардов запросили испанское гражданство за 4 года

11:18 02.10.2019 (обновлено: 11:21 02.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПразднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАДРИД, 2 окт – РИА Новости. Более 132 тысяч евреев-сефардов обратились к властям Испании о предоставлении им гражданства за последние четыре года.
В 2015 году правительство Испании приняло закон, согласно которому потомки евреев, изгнанных в конце XV века по приказу Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, могут получить испанское гражданство, если докажут свое происхождение. При этом они могут сохранить гражданство другой страны.
Изначально устанавливался срок в три года, затем он был продлен еще на год – до 1 октября 2019 года.
В общей сложности министерство юстиции получило за это время 132 тысяч 226 запросов, причем 72 тысячи были получены за последний месяц, говорится в сообщении ведомства. Большинство обращений – из Латинской Америки, в частности, из Мексики, Колумбии и Венесуэлы.
Согласно указу, подписанному Католическими королями Изабеллой и Фердинандом в марте 1492 года, евреи в течение трех месяцев должны или принять христианство, или уехать. Евреи, решившие сохранить свою веру, бежали или в Португалию (однако через четыре года они были изгнаны и оттуда), или в страны Средиземноморья и Северной Африки.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЛатинская АмерикаПортугалияВенесуэлаВЕКВ мире
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