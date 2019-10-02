Более 132 тыс евреев-сефардов запросили испанское гражданство за 4 года

МАДРИД, 2 окт – РИА Новости. Более 132 тысяч евреев-сефардов обратились к властям Испании о предоставлении им гражданства за последние четыре года.

В 2015 году правительство Испании приняло закон, согласно которому потомки евреев, изгнанных в конце XV века по приказу Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, могут получить испанское гражданство, если докажут свое происхождение. При этом они могут сохранить гражданство другой страны.

Изначально устанавливался срок в три года, затем он был продлен еще на год – до 1 октября 2019 года.

В общей сложности министерство юстиции получило за это время 132 тысяч 226 запросов, причем 72 тысячи были получены за последний месяц, говорится в сообщении ведомства. Большинство обращений – из Латинской Америки, в частности, из Мексики, Колумбии и Венесуэлы.