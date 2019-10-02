Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова

ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Суд отказал в продлении домашнего ареста экс-кандидату в мэры Воронежа Руслану Кочетову, который является фигурантом дела о хищении 590 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Региональное управление СК 6 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководства "Воронежской горэлектросети". Кроме того, ведомство информировало, что по подозрению в преступлении задержан гендиректор предприятия. Кроме Кочетова, занимавшего должность гендиректора с июля 2018 года до недавнего времени, по делу проходят бывшая заместитель гендиректора по финансам Мария Аркатова и бывший гендиректор МУП "Воронежская горэлектросеть" с 2015 года по июль 2018 года Александр Гаврилин. Ленинский районный суд заключил их под стражу, затем изменил Гаврилину меру пресечения на запрет определенных действий (общение, использование интернета) и обязательство о явке, а Кочетова и Аркатову отправил под домашний арест по 4 октября. По данным суда, следствие вышло с ходатайством о продлении домашнего ареста.

"Отказано в удовлетворении ходатайства по Кочетову. Мера пресечения - в виде запрета определенных действий избрана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по Аркатовой суд также не удовлетворил ходатайство следствия, также избрав ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным СК, с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть" совместно с иными лицами с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. После этого представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть".

По данным сайта воронежской гордумы, Кочетов является депутатом заксобрания, входит во фракцию "Единая Россия" и являлся членом партии с 25 ноября 2016 года. В 2013-2018 годах он был генеральным директором АО "ЕПСС ЖКХ ВО". С 6 июня 2018 года был генеральным директором АО "Воронежская горэлектросеть". "Единая Россия" приостановила членство Кочетова в партии.