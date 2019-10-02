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РИА Новости

Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова

11:13 02.10.2019
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© Фото : партия "Единая Россия"Руслан Кочетов
Руслан Кочетов
© Фото : партия "Единая Россия"
Руслан Кочетов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Суд отказал в продлении домашнего ареста экс-кандидату в мэры Воронежа Руслану Кочетову, который является фигурантом дела о хищении 590 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель Ленинского районного суда.
Региональное управление СК 6 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководства "Воронежской горэлектросети". Кроме того, ведомство информировало, что по подозрению в преступлении задержан гендиректор предприятия. Кроме Кочетова, занимавшего должность гендиректора с июля 2018 года до недавнего времени, по делу проходят бывшая заместитель гендиректора по финансам Мария Аркатова и бывший гендиректор МУП "Воронежская горэлектросеть" с 2015 года по июль 2018 года Александр Гаврилин. Ленинский районный суд заключил их под стражу, затем изменил Гаврилину меру пресечения на запрет определенных действий (общение, использование интернета) и обязательство о явке, а Кочетова и Аркатову отправил под домашний арест по 4 октября. По данным суда, следствие вышло с ходатайством о продлении домашнего ареста.
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"Отказано в удовлетворении ходатайства по Кочетову. Мера пресечения - в виде запрета определенных действий избрана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по Аркатовой суд также не удовлетворил ходатайство следствия, также избрав ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным СК, с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть" совместно с иными лицами с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. После этого представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть".
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По данным сайта воронежской гордумы, Кочетов является депутатом заксобрания, входит во фракцию "Единая Россия" и являлся членом партии с 25 ноября 2016 года. В 2013-2018 годах он был генеральным директором АО "ЕПСС ЖКХ ВО". С 6 июня 2018 года был генеральным директором АО "Воронежская горэлектросеть". "Единая Россия" приостановила членство Кочетова в партии.
Кочетов был кандидатом на должность мэра Воронежа, которого в апреле 2018 года избрали депутаты городской думы, однако проиграл временно исполняющему тогда обязанности главы горадминистрации Вадиму Кстенину.
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